Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Best Of The Roulette Years
Жанр
Swing
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 707880
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732537720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Best Of The Roulette Years
Жанр
Swing
Трек-лист
Splanky, Flight Of The Foo Birds, Whirly Bird, Lullaby Of Birdland, Anything Goes, Jive At Five, The Kid From Red Bank, Cute, You Go To My Head, One OClock Jump
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка
Сборник записей, который включает лучшие композиции, записанные под лейблом Roulette в 1950-х и начале 1960-х годов. Этот период считается одним из самых продуктивных и творческих в карьере Бэйси.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732537720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Best Of The Roulette Years
Жанр
Swing
Трек-лист
Splanky, Flight Of The Foo Birds, Whirly Bird, Lullaby Of Birdland, Anything Goes, Jive At Five, The Kid From Red Bank, Cute, You Go To My Head, One OClock Jump
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник записей, который включает лучшие композиции, записанные под лейблом Roulette в 1950-х и начале 1960-х годов. Этот период считается одним из самых продуктивных и творческих в карьере Бэйси.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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