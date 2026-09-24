Top.Mail.Ru
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 1
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 2
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 3
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 4
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 5
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doc Pomus
Альбом (сингл)
Songs For Elvis
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 1
  • Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 2
  • Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 3
  • Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 4
  • Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 5
  • Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707870
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore Recordings
Barcode
[0810075114782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doc Pomus
Альбом (сингл)
Songs For Elvis
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Turn Me Loose, A Mess Of Blues, (Maries The Name) His Latest Flame, Kiss Me Quick, Shes Not You, Gonna Get Back Home Somehow, Suspicion, Pot Luck (Pomus/Shuman Version), Viva Las Vegas, Lady Luck, (Its A) Long Lonely Highway, Kissin Cousins, I Need Somebody To Lean On, Girl Happy, One Way Ticket To The Blues, Pot Luck (Pomus/Spector Version), Kissin Fool, I Walk The Muddy Road To Love, What Every Woman Lives For, I Wish I Were In His Shoes, Im A Man, Clambake (Version 1), Double Trouble (Version
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка

Альбом, который включает в себя демозаписи, созданные композитором Доком Помусом для Элвиса Пресли. Док Помус был известным автором песен, написавшим множество хитов для разных исполнителей, включая Пресли.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore Recordings
Barcode
[0810075114782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doc Pomus
Альбом (сингл)
Songs For Elvis
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Turn Me Loose, A Mess Of Blues, (Maries The Name) His Latest Flame, Kiss Me Quick, Shes Not You, Gonna Get Back Home Somehow, Suspicion, Pot Luck (Pomus/Shuman Version), Viva Las Vegas, Lady Luck, (Its A) Long Lonely Highway, Kissin Cousins, I Need Somebody To Lean On, Girl Happy, One Way Ticket To The Blues, Pot Luck (Pomus/Spector Version), Kissin Fool, I Walk The Muddy Road To Love, What Every Woman Lives For, I Wish I Were In His Shoes, Im A Man, Clambake (Version 1), Double Trouble (Version
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, который включает в себя демозаписи, созданные композитором Доком Помусом для Элвиса Пресли. Док Помус был известным автором песен, написавшим множество хитов для разных исполнителей, включая Пресли.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doc Pomus - Songs For Elvis (The Demos) (coloured) (0810075114782) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...