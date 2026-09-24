The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rembrandts
Альбом (сингл)
L.P.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 707869
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Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore Recordings
Barcode
[0810075114867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rembrandts
Альбом (сингл)
L.P.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
End Of The Beginning, Easy To Forget, My Own Way, Dont Hide Your Love, Drowning In Your Tears, This House Is Not A Home, April 29, Lovin Me Insane, There Goes Lucy, As Long As I Am Breathing, Call Me, Comin Home, What Will It Take, The Other Side Of Night, Ill Be There For You (Theme From Friends), Turn Me On (Demo), Perfect Line (Demo), Wait For Me (Demo), You Make Me Feel (Demo)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка
Второй студийный альбом американской рок-группы The Rembrandts, выпущенный в 1995 году. Группа наиболее известна благодаря своей песне Ill Be There for You, которая стала темой для популярного телешоу Friends.. Альбом L.P. включает в себя такие треки, как Just the Way It Is, Baby и Someone, и демонстрирует их характерный поп-рок звук с мелодичными гармониями и запоминающимися припевами. Альбом не достиг такой же популярности, как их дебютный альбом, но все же был положительно воспринят критиками и фанатами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore Recordings
Barcode
[0810075114867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rembrandts
Альбом (сингл)
L.P.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
End Of The Beginning, Easy To Forget, My Own Way, Dont Hide Your Love, Drowning In Your Tears, This House Is Not A Home, April 29, Lovin Me Insane, There Goes Lucy, As Long As I Am Breathing, Call Me, Comin Home, What Will It Take, The Other Side Of Night, Ill Be There For You (Theme From Friends), Turn Me On (Demo), Perfect Line (Demo), Wait For Me (Demo), You Make Me Feel (Demo)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Второй студийный альбом американской рок-группы The Rembrandts, выпущенный в 1995 году. Группа наиболее известна благодаря своей песне Ill Be There for You, которая стала темой для популярного телешоу Friends.. Альбом L.P. включает в себя такие треки, как Just the Way It Is, Baby и Someone, и демонстрирует их характерный поп-рок звук с мелодичными гармониями и запоминающимися припевами. Альбом не достиг такой же популярности, как их дебютный альбом, но все же был положительно воспринят критиками и фанатами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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