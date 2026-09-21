Burning Witches - Dance With The Devil (coloured) (0727361521530) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Burning Witches
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707865
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361521530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Burning Witches
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Incantation, Lucid Nightmare, Dance With The Devil, Wings Of Steel, Six Feet Underground, Black Magic, Sea Of Lies, The Sisters Of Fate, Necromonicon, The Final Fight, Threefold Return, Battle Hymn Feat. Ross The Boss & Michael Lepond, A Mansion In Darkness, Black Magic (Acoustic)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Burning Witches - Dance With The Devil (coloured) (0727361521530) виниловая пластинка
Альбом швейцарской хеви-метал-группы Burning Witches, выпущенный в 2020 году. Он стал значимым шагом в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361521530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Burning Witches
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Incantation, Lucid Nightmare, Dance With The Devil, Wings Of Steel, Six Feet Underground, Black Magic, Sea Of Lies, The Sisters Of Fate, Necromonicon, The Final Fight, Threefold Return, Battle Hymn Feat. Ross The Boss & Michael Lepond, A Mansion In Darkness, Black Magic (Acoustic)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Альбом швейцарской хеви-метал-группы Burning Witches, выпущенный в 2020 году. Он стал значимым шагом в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Burning Witches - Dance With The Devil (coloured) (0727361521530) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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