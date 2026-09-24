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Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка

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Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - фото 1
Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - фото 2
Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fear Factory
Альбом (сингл)
Aggression Continuum
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - фото 1
  • Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - фото 2
  • Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707860
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629625634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fear Factory
Альбом (сингл)
Aggression Continuum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Recode, Disruptor, Aggression Continuum, Purity, Fuel Injected Suicide Machine, Collapse, Manufactured Hope, Cognitive Dissonance, Monolith, End Of Line
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка

Aggression Continuum — десятый студийный альбом американской метал-группы Fear Factory, вышедший в 2021 году. Fear Factory превратили металл в индастриал-метал, создав уникальный звук, где тяжесть встречается со стильными сэмплами и мелодичными фразами с невероятным эффектом, который остается в голове надолго. Это сочетание машинной точности, брутальной тяжести и хрупких припевов — именно то, чего вы ждете от этой группы!



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629625634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fear Factory
Альбом (сингл)
Aggression Continuum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Recode, Disruptor, Aggression Continuum, Purity, Fuel Injected Suicide Machine, Collapse, Manufactured Hope, Cognitive Dissonance, Monolith, End Of Line
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Aggression Continuum — десятый студийный альбом американской метал-группы Fear Factory, вышедший в 2021 году. Fear Factory превратили металл в индастриал-метал, создав уникальный звук, где тяжесть встречается со стильными сэмплами и мелодичными фразами с невероятным эффектом, который остается в голове надолго. Это сочетание машинной точности, брутальной тяжести и хрупких припевов — именно то, чего вы ждете от этой группы!


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fear Factory - Aggression Continuum (coloured) (4065629625634) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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