Cradle Of Filth - Existence Is Futile (coloured) (4065629608422) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Existence Is Futile
Жанр
Зарубежный Black Metal
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 707855
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629608422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Existence Is Futile
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
The Fate Of The World On Our Shoulders, Existential Terror, Necromantic Fantasies, Crawling King Chaos, Here Comes A Candle... (Infernal Lullaby), Black Smoke Curling From The Lips Of War, Discourse Between A Man And His Soul, The Dying Of The Embers, Ashen Mortality, How Many Tears To Nurture A Rose?, Suffer Our Dominion, Us, Dark, Invincible, Sisters Of The Mist, Unleash The Hellion
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cradle Of Filth - Existence Is Futile (coloured) (4065629608422) виниловая пластинка
Cradle Of Filth - Existence Is Futile (coloured) (4065629608422) виниловая пластинка
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Теги товара: Метал
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629608422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Existence Is Futile
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
The Fate Of The World On Our Shoulders, Existential Terror, Necromantic Fantasies, Crawling King Chaos, Here Comes A Candle... (Infernal Lullaby), Black Smoke Curling From The Lips Of War, Discourse Between A Man And His Soul, The Dying Of The Embers, Ashen Mortality, How Many Tears To Nurture A Rose?, Suffer Our Dominion, Us, Dark, Invincible, Sisters Of The Mist, Unleash The Hellion
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Cradle Of Filth - Existence Is Futile (coloured) (4065629608422) виниловая пластинка
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Теги товара: Метал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Cradle Of Filth - Existence Is Futile (coloured) (4065629608422) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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