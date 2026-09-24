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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка

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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 1
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 2
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 3
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 4
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rhiannon Giddens, Justin Robinson
Альбом (сингл)
What Did The Blackbird Say To The Crow
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 1
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 2
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 3
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 4
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597896756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rhiannon Giddens, Justin Robinson
Альбом (сингл)
What Did The Blackbird Say To The Crow
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rain Crow, Browns Dream, Hook and Line, Pumpkin Pie, Ducks Eyeball, Ryestraw, Little Brown Jug, Going to Raleigh, Country Waltz, Molly Put the Kettle On, Fly Around My Pretty Little Miss, John Henry, Love Somebody, Ebenezer, Old Joe Clark, Old Molly Hare, Marching Jaybird, Walkin in the Parlor
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка

Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597896756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rhiannon Giddens, Justin Robinson
Альбом (сингл)
What Did The Blackbird Say To The Crow
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rain Crow, Browns Dream, Hook and Line, Pumpkin Pie, Ducks Eyeball, Ryestraw, Little Brown Jug, Going to Raleigh, Country Waltz, Molly Put the Kettle On, Fly Around My Pretty Little Miss, John Henry, Love Somebody, Ebenezer, Old Joe Clark, Old Molly Hare, Marching Jaybird, Walkin in the Parlor
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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