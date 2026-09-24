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The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка

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The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 1
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 2
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 3
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 4
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 5
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 6
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 7
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 1
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 2
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 3
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 4
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 5
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 6
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 7
  • The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597900538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
This Is Nowhere, Don’t Let Me Go, Beautiful People (Stay High), On The Game, Sin City, Candy And Her Friends, And Weep, Your Lover, Only Love Matters, Every Time You Leave, Mi Tormenta, You’ll Pay, Paper Crown, Live Till I Die, Stay In Your Grave, Please Me (Till I’m Satisfied), Fever Tree, I'm With The Band
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка

"Ohio Players" – двенадцатый студийный альбом группы The Black Keys, выпущенный в 2024 году. Ему предшествовал ведущий сингл "Beautiful People (Stay High)" и кавер на одноименную песню Уильяма Белла 1968 года "I Forgot to Be Your Love". В записи альбома принимали участие приглашенные артисты: Дэн "The Automator" Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Керстин и другие. После выхода релиз достиг 26-ой строчки в чарте Billboard 200 и второй позиции в Швейцарии.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597900538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
This Is Nowhere, Don’t Let Me Go, Beautiful People (Stay High), On The Game, Sin City, Candy And Her Friends, And Weep, Your Lover, Only Love Matters, Every Time You Leave, Mi Tormenta, You’ll Pay, Paper Crown, Live Till I Die, Stay In Your Grave, Please Me (Till I’m Satisfied), Fever Tree, I'm With The Band
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Ohio Players" – двенадцатый студийный альбом группы The Black Keys, выпущенный в 2024 году. Ему предшествовал ведущий сингл "Beautiful People (Stay High)" и кавер на одноименную песню Уильяма Белла 1968 года "I Forgot to Be Your Love". В записи альбома принимали участие приглашенные артисты: Дэн "The Automator" Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Керстин и другие. После выхода релиз достиг 26-ой строчки в чарте Billboard 200 и второй позиции в Швейцарии.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Black Keys - Ohio Players - deluxe (0075597900538) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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