Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707851
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lets Sing Lets Dance, I Need You, Before I Die, Good Morning Good Night, Me Trust Me, Where Did I Go, Never Give Up, Can I Get Your Number, Whatchu Doin Later, Sex With Me (DEFG), Where Are You Think, Never Die, Hey, Hey, Hey, Sunday ASAP, I Jus Wanna Be Happy, Y Dont U, Clouds
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lets Sing Lets Dance, I Need You, Before I Die, Good Morning Good Night, Me Trust Me, Where Did I Go, Never Give Up, Can I Get Your Number, Whatchu Doin Later, Sex With Me (DEFG), Where Are You Think, Never Die, Hey, Hey, Hey, Sunday ASAP, I Jus Wanna Be Happy, Y Dont U, Clouds
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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