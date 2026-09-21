Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.2 (coloured) (8430717000345) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies
Жанр
Jazz
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707827
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies
Жанр
Jazz
Трек-лист
Creep, Love Never Felt So Good, Dont Speak, Captain of the Heart, Purple Rain, Space Cowboy, Starboy, Dont Let Me Down, A Hard Days Night, Personal Jesus, Get the Party Started, Paris, With or Without You, Wicked Game, Rat in My Kitchen, The Scientist, Breakout, Under the Milky Way, Adventure of a Lifetime, Believe
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.2 (coloured) (8430717000345) виниловая пластинка
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.2 (coloured) (8430717000345) виниловая пластинка
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies
Жанр
Jazz
Трек-лист
Creep, Love Never Felt So Good, Dont Speak, Captain of the Heart, Purple Rain, Space Cowboy, Starboy, Dont Let Me Down, A Hard Days Night, Personal Jesus, Get the Party Started, Paris, With or Without You, Wicked Game, Rat in My Kitchen, The Scientist, Breakout, Under the Milky Way, Adventure of a Lifetime, Believe
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.2 (coloured) (8430717000345) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.2 (coloured) (8430717000345) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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