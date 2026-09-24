Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Elvis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707825
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Elvis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP 1: Work With Me, Anne - Bill Blacks Combo, Maybellene - The Blue Moon Boys, Have Guitar, Will Travel - Scotty Moore, Dig A Little Deeper - The Jordanaires, Blue Moon Of Kentucky - The Blue Moon Boys, Smokie (Part 2) - Bill Blacks Combo, Dont Be Cruel - The Million Dollar Quartet, Going Back To Memphis - All The Kings Men, Sweet Inspiration - The Sweet Inspirations, You Better Run - The Jordanaires, Good Rockin Tonight - The Blue Moon Boys, Theres No Place Like Home - The Million Dollar Quarte
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка
Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Elvis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP 1: Work With Me, Anne - Bill Blacks Combo, Maybellene - The Blue Moon Boys, Have Guitar, Will Travel - Scotty Moore, Dig A Little Deeper - The Jordanaires, Blue Moon Of Kentucky - The Blue Moon Boys, Smokie (Part 2) - Bill Blacks Combo, Dont Be Cruel - The Million Dollar Quartet, Going Back To Memphis - All The Kings Men, Sweet Inspiration - The Sweet Inspirations, You Better Run - The Jordanaires, Good Rockin Tonight - The Blue Moon Boys, Theres No Place Like Home - The Million Dollar Quarte
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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