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Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка

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Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Elvis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707825
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Elvis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP 1: Work With Me, Anne - Bill Blacks Combo, Maybellene - The Blue Moon Boys, Have Guitar, Will Travel - Scotty Moore, Dig A Little Deeper - The Jordanaires, Blue Moon Of Kentucky - The Blue Moon Boys, Smokie (Part 2) - Bill Blacks Combo, Dont Be Cruel - The Million Dollar Quartet, Going Back To Memphis - All The Kings Men, Sweet Inspiration - The Sweet Inspirations, You Better Run - The Jordanaires, Good Rockin Tonight - The Blue Moon Boys, Theres No Place Like Home - The Million Dollar Quarte
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка

Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Elvis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP 1: Work With Me, Anne - Bill Blacks Combo, Maybellene - The Blue Moon Boys, Have Guitar, Will Travel - Scotty Moore, Dig A Little Deeper - The Jordanaires, Blue Moon Of Kentucky - The Blue Moon Boys, Smokie (Part 2) - Bill Blacks Combo, Dont Be Cruel - The Million Dollar Quartet, Going Back To Memphis - All The Kings Men, Sweet Inspiration - The Sweet Inspirations, You Better Run - The Jordanaires, Good Rockin Tonight - The Blue Moon Boys, Theres No Place Like Home - The Million Dollar Quarte
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Various Artists - The Many Faces Of Elvis (coloured) (8430717000239) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
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