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Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка

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Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 1
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 2
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 3
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 4
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 5
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 6
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beady Belle
Альбом (сингл)
Nothing But The Truth
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 1
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 2
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 3
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 4
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 5
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 6
  • Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazzland Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazzland Recordings
Barcode
[0687437794476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beady Belle
Альбом (сингл)
Nothing But The Truth
Жанр
Jazz
Трек-лист
Truth Wide Open, Lost, Morning Part I (Interlude), Buoy (Interlude), Sinking Ship, The Animal, Quiet Sounds, Morning Part II (Interlude), Independence, Morning Part III (Interlude), Last Dance, Cocoon, Morning Part IV (Interlude), Happiness, Playing With Fire, Flyte
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка

Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Jazzland Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazzland Recordings
Barcode
[0687437794476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beady Belle
Альбом (сингл)
Nothing But The Truth
Жанр
Jazz
Трек-лист
Truth Wide Open, Lost, Morning Part I (Interlude), Buoy (Interlude), Sinking Ship, The Animal, Quiet Sounds, Morning Part II (Interlude), Independence, Morning Part III (Interlude), Last Dance, Cocoon, Morning Part IV (Interlude), Happiness, Playing With Fire, Flyte
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beady Belle - Nothing But The Truth (0687437794476) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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