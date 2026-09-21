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J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка

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J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 1
J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 2
J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 3
J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 4
J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
J-Hope
Альбом (сингл)
Hope On The Street
Жанр
К-поп
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 1
  • J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 2
  • J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 3
  • J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 4
  • J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707785
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bighit Music
Barcode
[8800287299003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
J-Hope
Альбом (сингл)
Hope On The Street
Жанр
К-поп
Трек-лист
On the Street (Solo Version), I Wonder... (With Jung Kook of BTS), Lock / Unlock (With Benny Blanco, Nile Rodgers), I Dont Know (With Huh Yunjin of Le Sserafim), What If... (Dance Mix with Jinbo the Superfreak), Neuron (With Gaeko, Yoonmirae)
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка

J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка

Отзывы о товаре J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bighit Music
Barcode
[8800287299003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
J-Hope
Альбом (сингл)
Hope On The Street
Жанр
К-поп
Трек-лист
On the Street (Solo Version), I Wonder... (With Jung Kook of BTS), Lock / Unlock (With Benny Blanco, Nile Rodgers), I Dont Know (With Huh Yunjin of Le Sserafim), What If... (Dance Mix with Jinbo the Superfreak), Neuron (With Gaeko, Yoonmirae)
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка
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J-Hope - Hope On The Street (EP) (coloured) (8800287299003) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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