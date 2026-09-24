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Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка

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Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 1
Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 2
Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 3
Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Voodoo Sonic/ The Album
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 1
  • Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 2
  • Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 3
  • Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[8086994754558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Voodoo Sonic/ The Album
Жанр
Swing
Трек-лист
Silver Line, Tango Del Fuego, Pink Dragon, Purple Moon, Black Marlin, Red Cat, Crush & Crumble, The Voodoo Engine, Sophie And The Hacker, Voodoo Sonic, Brass Devil, Come Back Home, Piano Boy, Don't You Forget, Fade To Red, Number One MC, Go Wake Up, The Fall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года проекта Parov Stelar. Издание на двойном аудиофильском 180-ти граммовом виниле. Parov Stelar - сценический псевдоним Маркуса Фюредера, музыканта, композитора, продюсера и диджея, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Отзывы о товаре Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[8086994754558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Voodoo Sonic/ The Album
Жанр
Swing
Трек-лист
Silver Line, Tango Del Fuego, Pink Dragon, Purple Moon, Black Marlin, Red Cat, Crush & Crumble, The Voodoo Engine, Sophie And The Hacker, Voodoo Sonic, Brass Devil, Come Back Home, Piano Boy, Don't You Forget, Fade To Red, Number One MC, Go Wake Up, The Fall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Студийный альбом 2020 года проекта Parov Stelar. Издание на двойном аудиофильском 180-ти граммовом виниле. Parov Stelar - сценический псевдоним Маркуса Фюредера, музыканта, композитора, продюсера и диджея, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parov Stelar - Voodoo Sonic/ The Album (8086994754558) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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