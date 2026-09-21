Krystian Zimerman; Maria Nowak; Katarzyna Budnik; Yuya Okamoto - Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3 (0028948646517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krystian Zimerman, Maria Nowak, Katarzyna Budnik, Yuya Okamoto
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707761
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948646517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krystian Zimerman, Maria Nowak, Katarzyna Budnik, Yuya Okamoto
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Non Troppo, II. Scherzo. Allegro, III. Andante, IV. Finale. Allegro Comodo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Krystian Zimerman; Maria Nowak; Katarzyna Budnik; Yuya Okamoto - Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3 (0028948646517) виниловая пластинка
Альбом Piano Quartets Nos. 2 3 в исполнении Кристяна Зимермана — это запись, которая демонстрирует мастерство этого выдающегося пианиста в интерпретации камерной музыки Иоганнеса Брамса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитIndochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитChick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElton John - The Big Picture (0602557383201) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLenny Kravitz - Mama Said (0602567581918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLang Lang - Bach: Goldberg Variations (0028948197361) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитOST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитDavis Miles, Ascenseur Pour L'echafaud (V10) (0600753796399) вин...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитJohn Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElla Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acous...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитHozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948646517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Krystian Zimerman, Maria Nowak, Katarzyna Budnik, Yuya Okamoto
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Non Troppo, II. Scherzo. Allegro, III. Andante, IV. Finale. Allegro Comodo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Piano Quartets Nos. 2 3 в исполнении Кристяна Зимермана — это запись, которая демонстрирует мастерство этого выдающегося пианиста в интерпретации камерной музыки Иоганнеса Брамса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Krystian Zimerman; Maria Nowak; Katarzyna Budnik; Yuya Okamoto - Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3 (0028948646517) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Krystian Zimerman; Maria Nowak; Katarzyna Budnik; Yuya Okamoto - Brahms: Piano Quartets Nos.2 & 3 (0028948646517) виниловая пластинка