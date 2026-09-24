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Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка

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Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 1
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 2
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 3
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 4
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 5
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 6
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 7
Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
California Girls
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 4
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 5
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 6
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 7
  • Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vap
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note Music
Barcode
[5056167180630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
California Girls
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
California World, Pray I Die, Beat It, Beamer Boy
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка

California Girls — это культовый совместный EP из шести треков от Lil Peep и продюсера Nedarb Nagrom, записанный зимой 2015-16 годов.. Издание на цветном виниле. Включая один из самых больших хитов Пипа, «Beamer Boy», California Girls остается любимцем фанатов спустя девять лет с момента своего первого релиза.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vap
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note Music
Barcode
[5056167180630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
California Girls
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
California World, Pray I Die, Beat It, Beamer Boy
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
California Girls — это культовый совместный EP из шести треков от Lil Peep и продюсера Nedarb Nagrom, записанный зимой 2015-16 годов.. Издание на цветном виниле. Включая один из самых больших хитов Пипа, «Beamer Boy», California Girls остается любимцем фанатов спустя девять лет с момента своего первого релиза.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Peep - California Girls (EP) (coloured) (5056167180630) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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