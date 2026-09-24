Buddy Guy - This Is Buddy Guy! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657656) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
This Is Buddy Guy!
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707754
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072657656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
This Is Buddy Guy!
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Got My Eyes On You, The Things I Used To Do, (You Give Me) Fever, Knock On Wood, I Had A Dream Last Night, 24 Hours Of The Day, You Were Wrong, Im Not The Best
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - This Is Buddy Guy! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657656) виниловая пластинка
Классический альбом легендарного блюзового гитариста и певца Бадди Гая, выпущенный в 1968 году. Альбом демонстрирует мощную игру на гитаре и характерный вокальный стиль Гая, включая смесь оригинальных песен и каверов. Он сыграл значительную роль в популяризации чикагского блюза и укрепил статус Бадди Гая как одной из ведущих фигур в этом жанре.
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072657656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
This Is Buddy Guy!
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Got My Eyes On You, The Things I Used To Do, (You Give Me) Fever, Knock On Wood, I Had A Dream Last Night, 24 Hours Of The Day, You Were Wrong, Im Not The Best
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Классический альбом легендарного блюзового гитариста и певца Бадди Гая, выпущенный в 1968 году. Альбом демонстрирует мощную игру на гитаре и характерный вокальный стиль Гая, включая смесь оригинальных песен и каверов. Он сыграл значительную роль в популяризации чикагского блюза и укрепил статус Бадди Гая как одной из ведущих фигур в этом жанре.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddy Guy - This Is Buddy Guy! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657656) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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