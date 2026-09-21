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Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка

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Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 1
Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 2
Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 3
Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLOOD INCANTATION
Альбом (сингл)
HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 1
  • Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 2
  • Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 3
  • Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707743
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028929615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLOOD INCANTATION
Альбом (сингл)
HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Slave Species Of The Gods, The Giza Power Plant, Inner Paths (To Outer Space), From The Dream Of Existence..to The Multidimensional Nature Of Our Reality, (Mirror Of The Soul)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской дэт-метал-группы Blood Incantation, выпущенный в 2019 году. Альбом получил высокую оценку критиков и поклонников за свою сложную структуру, атмосферное звучание и концептуальную глубину.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Blood Incantation - Hidden History Of The Human Race (coloured) (0198028929615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028929615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLOOD INCANTATION
Альбом (сингл)
HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Slave Species Of The Gods, The Giza Power Plant, Inner Paths (To Outer Space), From The Dream Of Existence..to The Multidimensional Nature Of Our Reality, (Mirror Of The Soul)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Второй студийный альбом американской дэт-метал-группы Blood Incantation, выпущенный в 2019 году. Альбом получил высокую оценку критиков и поклонников за свою сложную структуру, атмосферное звучание и концептуальную глубину.


Теги товара: Цветной винил
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