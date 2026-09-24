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The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 3
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 4
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 5
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 6
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 7
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 8
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 9
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 10
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 11
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Some Old Bullshit
Жанр
панк
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602507458256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Some Old Bullshit
Жанр
панк
Трек-лист
Egg Raid On Mojo, Beastie Boys, Transit Cop, Jimi, Holy Snappers, Riot Fight, Ode To., Michelles Farm, Egg Raid On Mojo, Transit Cop, Cooky Puss, Bonus Batter, Beastie Revolution, Cooky Puss (Censored Version)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка

Переиздание сборника песен 1994 года.

Отзывы о товаре The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602507458256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
Some Old Bullshit
Жанр
панк
Трек-лист
Egg Raid On Mojo, Beastie Boys, Transit Cop, Jimi, Holy Snappers, Riot Fight, Ode To., Michelles Farm, Egg Raid On Mojo, Transit Cop, Cooky Puss, Bonus Batter, Beastie Revolution, Cooky Puss (Censored Version)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сборника песен 1994 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - Some Old Bullshit (0602507458256) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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