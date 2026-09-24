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Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка

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Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - фото 1
Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - фото 2
Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Gemini Suite
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538938296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Gemini Suite
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Guitar, Piano, Drums, Vocals, Bass Guitar, Organ
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка

Классическая работа Джона Лорда, выпущенная в 1971 году. Это музыкальное произведение было написано для оркестра и рок-группы, и оно стало одним из знаковых проектов Лорда, который был клавишником группы Deep Purple.

Отзывы о товаре Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538938296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Gemini Suite
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Guitar, Piano, Drums, Vocals, Bass Guitar, Organ
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Классическая работа Джона Лорда, выпущенная в 1971 году. Это музыкальное произведение было написано для оркестра и рок-группы, и оно стало одним из знаковых проектов Лорда, который был клавишником группы Deep Purple.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Lord - Gemini Suite (coloured) (4050538938296) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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