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B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка

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B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - фото 1
B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - фото 2
B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
B-Real, Psycho Les
Альбом (сингл)
Real Psycho
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - фото 1
  • B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - фото 2
  • B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
B-Real
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
B-Real
Barcode
[9010974030324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
B-Real, Psycho Les
Альбом (сингл)
Real Psycho
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Real Psycho Intro, Doin What You Never Did, Laugh 2 Da Bank, What We Came To Do, You Might Know Us, Put That Work In, Excuse Me, Once In A Lifetime, This Goes Hard, Timbos, Lyrical Hammers, Stay Calm, Kitty Kat, Laugh 2 Da Bank Remix, Real Psycho Intro (Instrumental), Doin What You Never Did (Instrumental), Laugh 2 Da Bank (Instrumental), What We Came To Do (Instrumental), You Might Know Us (Instrumental), Put That Work In (Instrumental), Excuse Me (Instrumental), Once In A Lifetime (Instrumenta
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка

B-Real из Cypress Hill и Psycho Les из The Beatnuts объединились для создания Real Psycho — альбома из 14 треков, в котором их легендарные стили сочетаются в смелом слиянии Востока и Запада.. Deluxe издание на двойном виниле

Отзывы о товаре B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
B-Real
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
B-Real
Barcode
[9010974030324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
B-Real, Psycho Les
Альбом (сингл)
Real Psycho
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Real Psycho Intro, Doin What You Never Did, Laugh 2 Da Bank, What We Came To Do, You Might Know Us, Put That Work In, Excuse Me, Once In A Lifetime, This Goes Hard, Timbos, Lyrical Hammers, Stay Calm, Kitty Kat, Laugh 2 Da Bank Remix, Real Psycho Intro (Instrumental), Doin What You Never Did (Instrumental), Laugh 2 Da Bank (Instrumental), What We Came To Do (Instrumental), You Might Know Us (Instrumental), Put That Work In (Instrumental), Excuse Me (Instrumental), Once In A Lifetime (Instrumenta
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
B-Real из Cypress Hill и Psycho Les из The Beatnuts объединились для создания Real Psycho — альбома из 14 треков, в котором их легендарные стили сочетаются в смелом слиянии Востока и Запада.. Deluxe издание на двойном виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


B-Real; Psycho Les - Real Psycho - deluxe (9010974030324) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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