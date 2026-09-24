Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка
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Описание товара Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка
В честь 20-летия впервые на виниле выходит ремастированное переиздание альбома The Lost Christmas Eve от Trans-Siberian Orchestra, первоначально выпущенного в октябре 2004 года.. Это заключительная часть знаменитой рождественской трилогии Trans-Siberian Orchestra, которая продолжает традиции своих предшественников, включая праздничные фавориты Wizards in Winter , Christmas Canon Rock , Faith Noel и многие другие. TSO была создана покойным основателем группы, композитором и поэтом Полом ОНилом. Его амбициозный замысел заключался в создании прогрессивной рок-группы, сочетающей рок-оперу и классический рок с ослепительным живым шоу, включающим свет, лазеры и пиротехнику. В 1980-х и 1990-х годах ОНил спродюсировал несколько альбомов влиятельной хэви-металлической группы Savatage и объединил усилия со своими давними коллегами Джоном Оливой (вокал), Элом Питрелли (гитара) и Робертом Кинкелем (клавишные / продюсер). Продав более 10 млн. альбомов, TSO вдохновили несколько поколений поклонников заново открыть для себя многогранную форму искусства рок-оперы. С момента своего гастрольного дебюта в 1999 году группа стала одним из лучших концертных коллективов в мире, выступив перед более чем 10 млн. зрителей по всему миру, продав билетов на сумму более 280 млн. долларов и пожертвовав 11 млн. долларов на благотворительность.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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