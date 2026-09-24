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Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка

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Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 1
Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 2
Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 3
Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Banks
Альбом (сингл)
Off With Her Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 1
  • Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 2
  • Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 3
  • Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ADA Records
Barcode
[5021732376329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Banks
Альбом (сингл)
Off With Her Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Guillotine, I Hate Your Ex Girlfriend, Love Is Unkind, Delulu, Move, Stay, Best Friends, Meddle In The Mold, Direction, Make It Up, River, Off With Her Head
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка

Off With Her Head — новый, пятый, альбом американской поп-певицы Banks. Издание на цветном виниле.. Певица и автор песен родом из Калифорнии Джиллиан Роуз Бэнкс, также известная как Banks, создает альтернативную поп-музыку с оттенками современного R&B. Появившись в начале 2010-х годов с несколькими песнями в стиле даунтемпо alt-R&B, Banks создала отличительный звук, который помог ей завоевать кросс-жанровую аудиторию. Ее дебютный альбом Goddess, получивший признание критиков и золотой статус, включал такие песни, как Before I Ever Met You, Warm Water и Fall Over, и она работала с продюсерами Джастином Паркером, Шломо и Totally Enormous Extinct Dinosaurs. И вот Banks выпускает уже пятый студийный альбом под названием Off With Her Head, о котором она говорит: Во многих отношениях это альбом-сестра Goddess. После десятилетней разлуки я воссоединилась с музыкантами и продюсерами, которые помогли сформировать мой дебют. Но в то же время это что-то совсем другое - я так сильно выросла как артист и как личность, и это путешествие задокументировано во всех этих звуках.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ADA Records
Barcode
[5021732376329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Banks
Альбом (сингл)
Off With Her Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Guillotine, I Hate Your Ex Girlfriend, Love Is Unkind, Delulu, Move, Stay, Best Friends, Meddle In The Mold, Direction, Make It Up, River, Off With Her Head
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Off With Her Head — новый, пятый, альбом американской поп-певицы Banks. Издание на цветном виниле.. Певица и автор песен родом из Калифорнии Джиллиан Роуз Бэнкс, также известная как Banks, создает альтернативную поп-музыку с оттенками современного R&B. Появившись в начале 2010-х годов с несколькими песнями в стиле даунтемпо alt-R&B, Banks создала отличительный звук, который помог ей завоевать кросс-жанровую аудиторию. Ее дебютный альбом Goddess, получивший признание критиков и золотой статус, включал такие песни, как Before I Ever Met You, Warm Water и Fall Over, и она работала с продюсерами Джастином Паркером, Шломо и Totally Enormous Extinct Dinosaurs. И вот Banks выпускает уже пятый студийный альбом под названием Off With Her Head, о котором она говорит: Во многих отношениях это альбом-сестра Goddess. После десятилетней разлуки я воссоединилась с музыкантами и продюсерами, которые помогли сформировать мой дебют. Но в то же время это что-то совсем другое - я так сильно выросла как артист и как личность, и это путешествие задокументировано во всех этих звуках.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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