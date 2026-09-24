Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Banks - Off With Her Head (coloured) (5021732376329) виниловая пластинка
Off With Her Head — новый, пятый, альбом американской поп-певицы Banks. Издание на цветном виниле.. Певица и автор песен родом из Калифорнии Джиллиан Роуз Бэнкс, также известная как Banks, создает альтернативную поп-музыку с оттенками современного R&B. Появившись в начале 2010-х годов с несколькими песнями в стиле даунтемпо alt-R&B, Banks создала отличительный звук, который помог ей завоевать кросс-жанровую аудиторию. Ее дебютный альбом Goddess, получивший признание критиков и золотой статус, включал такие песни, как Before I Ever Met You, Warm Water и Fall Over, и она работала с продюсерами Джастином Паркером, Шломо и Totally Enormous Extinct Dinosaurs. И вот Banks выпускает уже пятый студийный альбом под названием Off With Her Head, о котором она говорит: Во многих отношениях это альбом-сестра Goddess. После десятилетней разлуки я воссоединилась с музыкантами и продюсерами, которые помогли сформировать мой дебют. Но в то же время это что-то совсем другое - я так сильно выросла как артист и как личность, и это путешествие задокументировано во всех этих звуках.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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