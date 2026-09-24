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OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка

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OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 1
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 2
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 3
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 4
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 5
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 6
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 7
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robin Hood: Prince Of Thieves
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707704
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563177723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robin Hood: Prince Of Thieves
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture And A Prisoner Of The Crusades (From Chains To Freedom), Escape to Sherwood, Little John And The Band In The Forest, The Sheriff And His Witch, Maid Marian, Training Sequence, The Waterfall, The Gallows, It For You - Bryan Adams, Wild Times - Jeff Lynne
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к Robin Hood: Prince of Thieves включает в себя как инструментальные треки, так и песни, которые подчеркивают атмосферу приключенческой истории о Робине Гуде. Одной из самых известных композиций с этого альбома является Everything I Do (I Do It for You), исполненная Брайаном Адамсом, которая стала огромным хитом и заняла первые места в чартах по всему миру.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563177723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robin Hood: Prince Of Thieves
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture And A Prisoner Of The Crusades (From Chains To Freedom), Escape to Sherwood, Little John And The Band In The Forest, The Sheriff And His Witch, Maid Marian, Training Sequence, The Waterfall, The Gallows, It For You - Bryan Adams, Wild Times - Jeff Lynne
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек к Robin Hood: Prince of Thieves включает в себя как инструментальные треки, так и песни, которые подчеркивают атмосферу приключенческой истории о Робине Гуде. Одной из самых известных композиций с этого альбома является Everything I Do (I Do It for You), исполненная Брайаном Адамсом, которая стала огромным хитом и заняла первые места в чартах по всему миру.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Robin Hood: Prince Of Thieves (Michael Kamen) (coloured) (0843563177723) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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