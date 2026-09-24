OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
True Romance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 707701
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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
True Romance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
You're So Cool (Main Title), I Think I Love You, To the Club, Not My Clothes, I'm Your Son, Father Goodbyes, Dawn, Alabama Hit, Start Over, Needed Gun, Elevator Tension, Police Comes In, Shootout, End Scene, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Dawn, Amid the Chaos of the Day
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка
Саундтрек Ханса Циммера к фильму режиссёра Тони Скотта «True Romance/Настоящая любовь» (1993) по сценарию Квентина Тарантино, в главных ролях снялись Кристиан Слэйтер, Патрисия Аркетт, Деннис Хоппер и Брэд Питт.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
True Romance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
You're So Cool (Main Title), I Think I Love You, To the Club, Not My Clothes, I'm Your Son, Father Goodbyes, Dawn, Alabama Hit, Start Over, Needed Gun, Elevator Tension, Police Comes In, Shootout, End Scene, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Dawn, Amid the Chaos of the Day
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек Ханса Циммера к фильму режиссёра Тони Скотта «True Romance/Настоящая любовь» (1993) по сценарию Квентина Тарантино, в главных ролях снялись Кристиан Слэйтер, Патрисия Аркетт, Деннис Хоппер и Брэд Питт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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