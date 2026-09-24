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OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка

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OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707690
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
MK4 Meat, The Tomb, Snake, Elder God, Goro's Lair, The Well, Prison, The Woods, Rain, Goro's Crib, Eldest Gods, The Screw, The Ends, MK4 Audio Tour
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка

Этот релиз от Enjoy The Ride Records в сотрудничестве с WaterTower Music и NetherRealm Studios представляет коллекционерам и поклонникам зловещую и атмосферную музыку Mortal Kombat 4. Композитор легендарный Дэн Форден, известный своим незабываемым звуковым вкладом в франшизу MK. Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником Mortal Kombat или любителем виниловых саундтреков, этот релиз запечатлел важную часть истории игр и музыки. Добавьте Mortal Kombat 4 в свою коллекцию и вновь насладитесь саундтреком, который озвучил одну из самых важных глав франшизы.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
MK4 Meat, The Tomb, Snake, Elder God, Goro's Lair, The Well, Prison, The Woods, Rain, Goro's Crib, Eldest Gods, The Screw, The Ends, MK4 Audio Tour
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот релиз от Enjoy The Ride Records в сотрудничестве с WaterTower Music и NetherRealm Studios представляет коллекционерам и поклонникам зловещую и атмосферную музыку Mortal Kombat 4. Композитор легендарный Дэн Форден, известный своим незабываемым звуковым вкладом в франшизу MK. Независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником Mortal Kombat или любителем виниловых саундтреков, этот релиз запечатлел важную часть истории игр и музыки. Добавьте Mortal Kombat 4 в свою коллекцию и вновь насладитесь саундтреком, который озвучил одну из самых важных глав франшизы.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Mortal Kombat 4 (Dan Forden) (coloured) (0843563184424) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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