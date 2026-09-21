Kokoroko - Could We Be More Remixes (5060180326449) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kokoroko
Альбом (сингл)
Could We Be More Remixes
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707683
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Характеристики
Бренд
Brownswood Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brownswood Recordings
Barcode
[5060180326449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kokoroko
Альбом (сингл)
Could We Be More Remixes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tojo (eun Remix), Somethings Going On (Miles James Remix), Blue Robe (Pt.I), Home (Anaiis Remix), Ewa Inu (Vanyfox Remix), Ewa Inu (Dreamcastmoes Smoked Out Remix), We Give Thanks (KeiyaA Remix), Dide O (Ash Lauryn & Stefan Ringer Remix), War Dance (Hagan Remix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kokoroko - Could We Be More Remixes (5060180326449) виниловая пластинка
Альбом группы Kokoroko, выпущенный в 2022 году. Kokoroko — это лондонская коллектив, который играет в жанре афробита и джаза, и они известны своим уникальным звучанием и энергичными выступлениями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Brownswood Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brownswood Recordings
Barcode
[5060180326449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kokoroko
Альбом (сингл)
Could We Be More Remixes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tojo (eun Remix), Somethings Going On (Miles James Remix), Blue Robe (Pt.I), Home (Anaiis Remix), Ewa Inu (Vanyfox Remix), Ewa Inu (Dreamcastmoes Smoked Out Remix), We Give Thanks (KeiyaA Remix), Dide O (Ash Lauryn & Stefan Ringer Remix), War Dance (Hagan Remix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Альбом группы Kokoroko, выпущенный в 2022 году. Kokoroko — это лондонская коллектив, который играет в жанре афробита и джаза, и они известны своим уникальным звучанием и энергичными выступлениями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kokoroko - Could We Be More Remixes (5060180326449) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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