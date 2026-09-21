Udo Dirkschneider - Balls To The Wall Reloaded (coloured) (4262464736161) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Udo Dirkschneider
Альбом (сингл)
Balls To The Wall Reloaded
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707675
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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464736161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Udo Dirkschneider
Альбом (сингл)
Balls To The Wall Reloaded
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Balls To The Wall, London Leatherboys, Fight It Back, Head Over Heels, Losing More Than You've Ever Had, Love Child, Turn Me On, Losers And Winners, Guardian Of The Night, Winterdreams
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Udo Dirkschneider - Balls To The Wall Reloaded (coloured) (4262464736161) виниловая пластинка
Удо Диршнайдер, воплощение немецкого хэви-метала, воздает должное знаковому альбому "Balls to the Wall" группы Accept cпустя 40 лет после выпуска. Издание на цветном виниле. Для «Balls To The Wall Reloaded» знаменитый Удо пригласил ряд выдающихся гостей: Йоакима Бродена (Sabaton), Биффа Байфорда (Saxon), Милле Петроцца (Kreator), Нильса Молина (Amaranthe & Dynazty), Михаэля Киске (Helloween), Илву Эрикссон (Brothers Of Metal), Данко Джонса, Ди Снайдера (Twisted Sister), Тима Риппера Оуэнса (ex-Judas Priest & KK's Priest) и Доро.
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Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464736161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Udo Dirkschneider
Альбом (сингл)
Balls To The Wall Reloaded
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Balls To The Wall, London Leatherboys, Fight It Back, Head Over Heels, Losing More Than You've Ever Had, Love Child, Turn Me On, Losers And Winners, Guardian Of The Night, Winterdreams
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Удо Диршнайдер, воплощение немецкого хэви-метала, воздает должное знаковому альбому "Balls to the Wall" группы Accept cпустя 40 лет после выпуска. Издание на цветном виниле. Для «Balls To The Wall Reloaded» знаменитый Удо пригласил ряд выдающихся гостей: Йоакима Бродена (Sabaton), Биффа Байфорда (Saxon), Милле Петроцца (Kreator), Нильса Молина (Amaranthe & Dynazty), Михаэля Киске (Helloween), Илву Эрикссон (Brothers Of Metal), Данко Джонса, Ди Снайдера (Twisted Sister), Тима Риппера Оуэнса (ex-Judas Priest & KK's Priest) и Доро.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Udo Dirkschneider - Balls To The Wall Reloaded (coloured) (4262464736161) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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