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Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19'' стойку купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19'' стойку

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Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19&#039;&#039; стойку - фото 1
Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19&#039;&#039; стойку - фото 2
Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19&#039;&#039; стойку - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19&#039;&#039; стойку - фото 1
  • Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19&#039;&#039; стойку - фото 2
  • Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19&#039;&#039; стойку - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707674
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
ИБП
Особенности
информативный ЖК экран показывает функционирование инвертора, байпаса, батарей, вольтаж, частоту, неисправность
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
460х87х440 мм
Размеры в упаковке, см
60х56х21
Вес, кг.
21.5

Описание товара Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19'' стойку

Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 представляет собой высокоэффективное решение для защиты чувствительного оборудования от перебоев и нестабильности электросети. Благодаря технологии двойного преобразования (On-Line), данная модель обеспечивает непрерывное и стабильное электропитание, полностью изолируя подключенные устройства от помех в сети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19'' стойку




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
ИБП
Особенности
информативный ЖК экран показывает функционирование инвертора, байпаса, батарей, вольтаж, частоту, неисправность
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
460х87х440 мм
Описание
Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 представляет собой высокоэффективное решение для защиты чувствительного оборудования от перебоев и нестабильности электросети. Благодаря технологии двойного преобразования (On-Line), данная модель обеспечивает непрерывное и стабильное электропитание, полностью изолируя подключенные устройства от помех в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.10-11 двойного преобразования для установки в 19'' стойку - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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