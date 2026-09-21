Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 MTC40F2046S1RC56BD1
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
64 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707659
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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
64 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.2
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 MTC40F2046S1RC56BD1
Память оперативная Micron DDR5 64GB RDIMM 5600 2Rx4 ECC Reg представляет собой высокопроизводительный серверный модуль оперативной памяти нового поколения DDR5 с поддержкой коррекции ошибок ECC и регистрированной архитектурой RDIMM. Этот модуль разработан для профессиональных серверных систем и рабочих станций, требующих высокой надежности, стабильности и скорости обработки данных при тяжелых вычислительных нагрузках и масштабных задачах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
64 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.2
Память оперативная Micron DDR5 64GB RDIMM 5600 2Rx4 ECC Reg представляет собой высокопроизводительный серверный модуль оперативной памяти нового поколения DDR5 с поддержкой коррекции ошибок ECC и регистрированной архитектурой RDIMM. Этот модуль разработан для профессиональных серверных систем и рабочих станций, требующих высокой надежности, стабильности и скорости обработки данных при тяжелых вычислительных нагрузках и масштабных задачах.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 MTC40F2046S1RC56BD1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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