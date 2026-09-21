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Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MTC20F2085S1RC56BD1 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MTC20F2085S1RC56BD1

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Память оперативная Micron DDR5 32GB RDIMM 5600 2Rx8 ECC Reg (MTC20F2085S1RC56BD1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
32 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707656
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
32 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MTC20F2085S1RC56BD1

Память оперативная Micron DDR5 32GB RDIMM 5600 2Rx8 ECC Reg - Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MTC20F2085S1RC56BD1




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
32 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Описание
Память оперативная Micron DDR5 32GB RDIMM 5600 2Rx8 ECC Reg - Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MTC20F2085S1RC56BD1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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