Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707654
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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1
Память оперативная Micron DDR4 64GB RDIMM 3200 2Rx4 ECC Reg - это высококачественное решение для современных компьютеров, обеспечивающее быстрое и надежное выполнение задач. Благодаря своим выдающимся характеристикам, эта оперативная память станет отличным дополнением для ваших вычислительных систем, как для личного пользования, так и для профессионального использования.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Память оперативная Micron DDR4 64GB RDIMM 3200 2Rx4 ECC Reg - это высококачественное решение для современных компьютеров, обеспечивающее быстрое и надежное выполнение задач. Благодаря своим выдающимся характеристикам, эта оперативная память станет отличным дополнением для ваших вычислительных систем, как для личного пользования, так и для профессионального использования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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