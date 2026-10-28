Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE
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Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 030 руб.
В наличии
Код товара: 707650
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100 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
10
Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE
Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200- это высокопроизводительное решение для тех, кто ценит надежность и качество.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
Страна производитель
Китай
Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200- это высокопроизводительное решение для тех, кто ценит надежность и качество.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE - стоимость товара 100030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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