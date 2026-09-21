Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
16 ГБ
Тактовая частота
4800
Пропускная способность
38400 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 370 руб.
В наличии
Код товара: 707637
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62 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
16 ГБ
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET
Серверная оперативная память Samsung [M321R2GA3BB6-CQK] 16 ГБ является регистровой и поддерживает технологию ECC для корректировки спонтанных ошибок записи данных в автоматическом режиме. Компонент стандарта RDIMM DDR5 характеризуется емкостью 16 ГБ и может обеспечивать необходимое быстродействие серверной сборке. Вы сможете использовать в своем сервере один такой модуль с поддержкой тактовой частоты 4800 МГц или установить его вместе с другими планками.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
16 ГБ
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Серверная оперативная память Samsung [M321R2GA3BB6-CQK] 16 ГБ является регистровой и поддерживает технологию ECC для корректировки спонтанных ошибок записи данных в автоматическом режиме. Компонент стандарта RDIMM DDR5 характеризуется емкостью 16 ГБ и может обеспечивать необходимое быстродействие серверной сборке. Вы сможете использовать в своем сервере один такой модуль с поддержкой тактовой частоты 4800 МГц или установить его вместе с другими планками.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 62370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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