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Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0PB2-CCP купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0PB2-CCP

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Память оперативная Samsung DDR5 64GB RDIMM 6400 (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0PB2-CCP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
64 Гб
Тактовая частота
6400
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707636
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
64 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0PB2-CCP

Профессиональные модули памяти компании Samsung, предназначенные для использования в серверах и рабочих станциях, включают высокоэффективную технологию коррекции ошибок (ECC), что гарантирует 100% стабильность и бесперебойную работу Вашего устройства.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0PB2-CCP




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
64 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Описание
Профессиональные модули памяти компании Samsung, предназначенные для использования в серверах и рабочих станциях, включают высокоэффективную технологию коррекции ошибок (ECC), что гарантирует 100% стабильность и бесперебойную работу Вашего устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0PB2-CCP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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