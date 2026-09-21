The Doors - Strange Days 1967: A Work In Progress (coloured) (0603497817276) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days 1967: A Work In Progress
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707629
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497817276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days 1967: A Work In Progress
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Strange Days, You’re Lost Little Girl, Love Me Two Times, Horse Latitudes, So Good Together, I Can’t See Your Face In My Mind, When The Music’s Over
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара The Doors - Strange Days 1967: A Work In Progress (coloured) (0603497817276) виниловая пластинка
Второй студийный альбом группы The Doors, выпущенный в 1967 году. Альбом был записан после их успешного дебюта и продолжает исследовать темы, характерные для творчества группы, такие как любовь, потеря, и экзистенциальные размышления.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497817276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days 1967: A Work In Progress
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Strange Days, You’re Lost Little Girl, Love Me Two Times, Horse Latitudes, So Good Together, I Can’t See Your Face In My Mind, When The Music’s Over
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Второй студийный альбом группы The Doors, выпущенный в 1967 году. Альбом был записан после их успешного дебюта и продолжает исследовать темы, характерные для творчества группы, такие как любовь, потеря, и экзистенциальные размышления.
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Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
The Doors - Strange Days 1967: A Work In Progress (coloured) (0603497817276) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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