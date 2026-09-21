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RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i 16i SAS/SATA/NVMe PCIe4.0x8 8GB LP 05-50077-00 купить с доставкой в Москве
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RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i 16i SAS/SATA/NVMe PCIe4.0x8 8GB LP 05-50077-00

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RAID контроллер Broadcom 9560-16I SGL (05-50077-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707621
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Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
400

Описание товара RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i 16i SAS/SATA/NVMe PCIe4.0x8 8GB LP 05-50077-00

Broadcom MegaRAID 9560-16I - это NVMe / SAS / SATA RAID контроллер, который обеспечивает высокую производительность и надежность хранения данных.

Отзывы о товаре RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i 16i SAS/SATA/NVMe PCIe4.0x8 8GB LP 05-50077-00




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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Описание
Broadcom MegaRAID 9560-16I - это NVMe / SAS / SATA RAID контроллер, который обеспечивает высокую производительность и надежность хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RAID-контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i 16i SAS/SATA/NVMe PCIe4.0x8 8GB LP 05-50077-00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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