Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707620
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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Интерфейсы
PCI-E 8x
Количество портов
2
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
300
Описание товара Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00
Broadcom 9600-16i SGL – это высокоскоростной контроллер, созданный для профессионального использования в средах с высокой нагрузкой. Он обеспечивает бесперебойную работу с массивами данных, поддерживая широкий спектр накопителей, включая SAS, SATA, M.2 и NVMe, что делает его универсальным решением для любых задач хранения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Интерфейсы
PCI-E 8x
Количество портов
2
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Broadcom 9600-16i SGL – это высокоскоростной контроллер, созданный для профессионального использования в средах с высокой нагрузкой. Он обеспечивает бесперебойную работу с массивами данных, поддерживая широкий спектр накопителей, включая SAS, SATA, M.2 и NVMe, что делает его универсальным решением для любых задач хранения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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