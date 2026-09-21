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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White

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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 2
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 3
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 4
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.38
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707595
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсометр, термометр
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
310

Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White

Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVR) White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсометр, термометр
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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