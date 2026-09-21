Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP69
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707593
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Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige
Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM
Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет.
Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты.
Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.
Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM
Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет.
Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты.
Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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