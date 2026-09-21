Top.Mail.Ru
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 1
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 2
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 3
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 4
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 5
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP69
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707593
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
310

Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige

Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет. Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты. Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Развернуть
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет. Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты. Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVQ) Beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...