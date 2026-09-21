Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
220
Описание товара Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey
Телефон Nokia 150 Music предназначен для прослушивания музыкальных композиций в любое время. Для прослушивания радиоэфиров с музыкальными и новостными программами не требуется гарнитура, что делает устройство удобным в использовании. Встроенный MP3-плеер позволяет хранить и воспроизводить любимые композиции. Интуитивно понятная система управления музыкой позволяет легко осуществлять операции воспроизведения, паузы и перемотки треков. Модель Nokia 150 Music характеризуется длительным временем работы в режиме ожидания, обеспечивая до одного месяца функционирования от одного заряда аккумулятора.
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Телефон Nokia 150 Music предназначен для прослушивания музыкальных композиций в любое время. Для прослушивания радиоэфиров с музыкальными и новостными программами не требуется гарнитура, что делает устройство удобным в использовании. Встроенный MP3-плеер позволяет хранить и воспроизводить любимые композиции. Интуитивно понятная система управления музыкой позволяет легко осуществлять операции воспроизведения, паузы и перемотки треков. Модель Nokia 150 Music характеризуется длительным временем работы в режиме ожидания, обеспечивая до одного месяца функционирования от одного заряда аккумулятора.
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