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Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue

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Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 1
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 2
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 3
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 4
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 5
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 6
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 7
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 8
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 9
Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 3
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 4
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 5
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 6
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 7
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 8
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 9
  • Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707571
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
220

Описание товара Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue

Сотовый телефон Nokia 130 представлен в синем корпусе-моноблоке с цветным экраном 2.4” и кнопками. Модель поддерживает работу с 2 MiniSIM-картами и связью 2G. Слот для MicroSD решает проблему отсутствия встроенной памяти для хранения фото, музыки и другой информации. Вы можете включать режим вибрации, разговаривать по громкой связи, слушать музыку с MP3-плеера или FM-радио через наушники. На телефоне есть диктофон, предустановленные игры, фонарик, календарь и будильник. АКБ выдерживает до 20 ч активного разговора и около 1 месяца в режиме ожидания без подзарядки.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Сотовый телефон Nokia 130 представлен в синем корпусе-моноблоке с цветным экраном 2.4” и кнопками. Модель поддерживает работу с 2 MiniSIM-картами и связью 2G. Слот для MicroSD решает проблему отсутствия встроенной памяти для хранения фото, музыки и другой информации. Вы можете включать режим вибрации, разговаривать по громкой связи, слушать музыку с MP3-плеера или FM-радио через наушники. На телефоне есть диктофон, предустановленные игры, фонарик, календарь и будильник. АКБ выдерживает до 20 ч активного разговора и около 1 месяца в режиме ожидания без подзарядки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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