Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707571
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
220
Описание товара Мобильный телефон Nokia 130 Music (TA-1704 DS) Blue
Сотовый телефон Nokia 130 представлен в синем корпусе-моноблоке с цветным экраном 2.4” и кнопками. Модель поддерживает работу с 2 MiniSIM-картами и связью 2G. Слот для MicroSD решает проблему отсутствия встроенной памяти для хранения фото, музыки и другой информации. Вы можете включать режим вибрации, разговаривать по громкой связи, слушать музыку с MP3-плеера или FM-радио через наушники. На телефоне есть диктофон, предустановленные игры, фонарик, календарь и будильник. АКБ выдерживает до 20 ч активного разговора и около 1 месяца в режиме ожидания без подзарядки.
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Сотовый телефон Nokia 130 представлен в синем корпусе-моноблоке с цветным экраном 2.4” и кнопками. Модель поддерживает работу с 2 MiniSIM-картами и связью 2G. Слот для MicroSD решает проблему отсутствия встроенной памяти для хранения фото, музыки и другой информации. Вы можете включать режим вибрации, разговаривать по громкой связи, слушать музыку с MP3-плеера или FM-радио через наушники. На телефоне есть диктофон, предустановленные игры, фонарик, календарь и будильник. АКБ выдерживает до 20 ч активного разговора и около 1 месяца в режиме ожидания без подзарядки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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