Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707548
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура, USB-C кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU)
Converse UB95 - гарнитура, предназначенная для использования в колл-центрах, офисах, операторами на дому для длительного голосового общения. Она довольно легкая всего 128 грамм и удобная. Оголовье выполнено из металла и облицовано пластиком. Особенностью гарнитуры является наличие двух разъемов: USB-A и USB-C. Это делает ее универсальной и совместимой практически с любым устройстовом. Динамики гарнитуры вращаются, подстраиваясь под форму головы. Длина оголовья регулируется
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура, USB-C кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB, USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Converse UB95 - гарнитура, предназначенная для использования в колл-центрах, офисах, операторами на дому для длительного голосового общения. Она довольно легкая всего 128 грамм и удобная. Оголовье выполнено из металла и облицовано пластиком. Особенностью гарнитуры является наличие двух разъемов: USB-A и USB-C. Это делает ее универсальной и совместимой практически с любым устройстовом. Динамики гарнитуры вращаются, подстраиваясь под форму головы. Длина оголовья регулируется
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Accutone Converse UB95 USB (ZE-UB95-B-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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