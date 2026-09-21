Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS24U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF01Z1-M008V0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
411 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707543
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Размеры в упаковке, м
1.12х0.6х0.38
Вес, кг.
34.34
Описание товара Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS24U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF01Z1-M008V0
ASUS RS720A-E12-RS12 — высокопроизводительная 2U серверная платформа для задач ИИ, HPC, виртуализации и облачных решений. Поддерживает два процессора AMD EPYC 9004 с технологией 3D V-Cache, до 24 модулей DDR5 (до 6 ТБ), 12 отсеков для NVMe/SATA/SAS-накопителей, 9 слотов PCIe 5.0 и до 4 двухслотовых GPU. Эффективное охлаждение, расширенные возможности удалённого управления (ASMB11-iKVM) и энергоэффективность делают платформу идеальным выбором для корпоративных и дата-центровых нагрузок
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
ASUS RS720A-E12-RS12 — высокопроизводительная 2U серверная платформа для задач ИИ, HPC, виртуализации и облачных решений. Поддерживает два процессора AMD EPYC 9004 с технологией 3D V-Cache, до 24 модулей DDR5 (до 6 ТБ), 12 отсеков для NVMe/SATA/SAS-накопителей, 9 слотов PCIe 5.0 и до 4 двухслотовых GPU. Эффективное охлаждение, расширенные возможности удалённого управления (ASMB11-iKVM) и энергоэффективность делают платформу идеальным выбором для корпоративных и дата-центровых нагрузок
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS24U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF01Z1-M008V0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS24U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF01Z1-M008V0