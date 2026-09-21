Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый
**Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG** — это мощная и стильная модель, которая подойдёт как для игр, так и для профессиональной работы. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX. * Оперативная память: 32 ГБ. * Накопитель: SSD 1 ТБ. * Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти. * Экран: 16 дюймов, разрешение FHD+ (1920x1200), частота обновления 144 Гц, IPS-панель. * Цвет: Cosmos Gray. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый доступ к данным и запуск приложений благодаря SSD-накопителю. * Плавная и чёткая картинка на экране с высокой частотой обновления. * Возможность работать с ресурсоёмкими приложениями и запускать современные игры. Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и мощное устройство для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый