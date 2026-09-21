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Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01

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Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 1
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 2
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 3
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 4
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 5
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 6
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 7
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 8
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 9
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 10
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 11
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 12
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 13
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 14
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 15
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 16
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 17
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 18
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 19
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 20
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 21
Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
желтый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
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  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 15
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  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 17
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 18
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 19
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 20
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 21
  • Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707492
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Характеристики

Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый
Комплектация
пылесос, адаптер, док-станция для хранения и зарядки пылесоса, комплект насадок, коннектор для крепления аксессуаров на пылесосе
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
5-ступенчатая система фильтрации, система фильтрации Radial Root Cyclone, технология лазера для распознавания пыли, функция против наматывания волос, циклонная система фильтрации
Уровень шума
89
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х23х16
Вес, кг.
9.6

Описание товара Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01

Вертикальные пылесосы Dyson — это воплощение передовых технологий в компактном и стильном исполнении. С уникальным жёлтым цветом, эти устройства сразу привлекают внимание и станут ярким акцентом в вашем доме. Оснащённые цельной трубой всасывания, пылесосы Dyson обеспечивают высокую эффективность при сухой уборке. Мощность их работы достигает 545 Вт, что позволяет без труда справляться с разнообразными загрязнениями. Пылесборник на 0,35 литра выполнен в виде удобного контейнера, который легко очищается и не требует постоянной смены мешков. Особое внимание заслуживает аккумуляторная система: использованы Li-Ion аккумуляторы ёмкостью 2600 мА·ч. Полная зарядка занимает всего 4 часа, после чего пылесос может работать автономно до 60 минут. На ручке устройства расположен регулятор мощности, что позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от типа поверхности. При весе всего 2,2 кг, пылесосы Dyson остаются лёгким и манёвренным инструментом, который не требует больших усилий при эксплуатации. Уровень шума составляет 89 дБ, что позволяет комфортно использовать устройство даже в помещениях, где важна тишина. Если вы ищете надёжное и производительное решение для поддержания чистоты, вертикальные пылесосы Dyson станут вашим незаменимым помощником в доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый
Комплектация
пылесос, адаптер, док-станция для хранения и зарядки пылесоса, комплект насадок, коннектор для крепления аксессуаров на пылесосе
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
5-ступенчатая система фильтрации, система фильтрации Radial Root Cyclone, технология лазера для распознавания пыли, функция против наматывания волос, циклонная система фильтрации
Уровень шума
89
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
545
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dyson — это воплощение передовых технологий в компактном и стильном исполнении. С уникальным жёлтым цветом, эти устройства сразу привлекают внимание и станут ярким акцентом в вашем доме. Оснащённые цельной трубой всасывания, пылесосы Dyson обеспечивают высокую эффективность при сухой уборке. Мощность их работы достигает 545 Вт, что позволяет без труда справляться с разнообразными загрязнениями. Пылесборник на 0,35 литра выполнен в виде удобного контейнера, который легко очищается и не требует постоянной смены мешков. Особое внимание заслуживает аккумуляторная система: использованы Li-Ion аккумуляторы ёмкостью 2600 мА·ч. Полная зарядка занимает всего 4 часа, после чего пылесос может работать автономно до 60 минут. На ручке устройства расположен регулятор мощности, что позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от типа поверхности. При весе всего 2,2 кг, пылесосы Dyson остаются лёгким и манёвренным инструментом, который не требует больших усилий при эксплуатации. Уровень шума составляет 89 дБ, что позволяет комфортно использовать устройство даже в помещениях, где важна тишина. Если вы ищете надёжное и производительное решение для поддержания чистоты, вертикальные пылесосы Dyson станут вашим незаменимым помощником в доме.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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