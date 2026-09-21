Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dyson V12 Detect Slim Absolute Iiron/Gold 448870-01
Вертикальные пылесосы Dyson — это воплощение передовых технологий в компактном и стильном исполнении. С уникальным жёлтым цветом, эти устройства сразу привлекают внимание и станут ярким акцентом в вашем доме. Оснащённые цельной трубой всасывания, пылесосы Dyson обеспечивают высокую эффективность при сухой уборке. Мощность их работы достигает 545 Вт, что позволяет без труда справляться с разнообразными загрязнениями. Пылесборник на 0,35 литра выполнен в виде удобного контейнера, который легко очищается и не требует постоянной смены мешков. Особое внимание заслуживает аккумуляторная система: использованы Li-Ion аккумуляторы ёмкостью 2600 мА·ч. Полная зарядка занимает всего 4 часа, после чего пылесос может работать автономно до 60 минут. На ручке устройства расположен регулятор мощности, что позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от типа поверхности. При весе всего 2,2 кг, пылесосы Dyson остаются лёгким и манёвренным инструментом, который не требует больших усилий при эксплуатации. Уровень шума составляет 89 дБ, что позволяет комфортно использовать устройство даже в помещениях, где важна тишина. Если вы ищете надёжное и производительное решение для поддержания чистоты, вертикальные пылесосы Dyson станут вашим незаменимым помощником в доме.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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