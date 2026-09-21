Пылесос Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (230278-01)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707446
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х34х29
Вес, кг.
10.7
Описание товара Пылесос Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (230278-01)
Пылесос Dyson Big Ball Multifloor 2 обладает повышенной устойчивостью. Цилиндрические пылесосы Dyson Big Ball с легкостью огибают препятствия и углы. 28 циклонов, расположенных в два ряда, генерируют мощную центробежную силу, чтобы собрать больше микроскопической пыли и аллергенов, направляя их в контейнер. Другие пылесосы опрокидываются и остаются на полу. Только цилиндрические пылесосы Dyson Big Ball возвращаются в исходное положение при опрокидывании.
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Пылесос Dyson Big Ball Multifloor 2 обладает повышенной устойчивостью. Цилиндрические пылесосы Dyson Big Ball с легкостью огибают препятствия и углы. 28 циклонов, расположенных в два ряда, генерируют мощную центробежную силу, чтобы собрать больше микроскопической пыли и аллергенов, направляя их в контейнер. Другие пылесосы опрокидываются и остаются на полу. Только цилиндрические пылесосы Dyson Big Ball возвращаются в исходное положение при опрокидывании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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