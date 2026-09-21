Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2650 PRO GPS ГЛОНАСС черный
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Камера заднего вида
опция
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707418
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Высота, см
5.9
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, магнитное крепление, поляризационный фильтр, электростатическая пленка, автомобильное зарядное устройство 12 в со сквозным питанием, комплект предохранителей 2 шт, кабель micro-USB, картридер, салфетка из микрофибры, руководство пользователя, гарантийный талон, подарочный ваучер, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Выносная камера
опция
Камера заднего вида
опция
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
640x360
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, г.
540
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Navitel XR2650 PRO GPS ГЛОНАСС черный
Устройство с дисплеем диагональю 3 и разрешением 640x360 Пикс оснащено слотом для карты памяти microSD, SDHC, SDXC объемом до 64 Гб. Для связи с ПК задействуются интерфейсы USB Type-A и micro USB. В комплектацию входят кабели USB/Micro-USB и для электроприкуривателя, микрофон и набор для установки. Вес изделия равен 113 г.
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Теги товара: С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Высота, см
5.9
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Ширина, см
3.3
Комплектация
видеорегистратор, магнитное крепление, поляризационный фильтр, электростатическая пленка, автомобильное зарядное устройство 12 в со сквозным питанием, комплект предохранителей 2 шт, кабель micro-USB, картридер, салфетка из микрофибры, руководство пользователя, гарантийный талон, подарочный ваучер, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Развернуть
Выносная камера
опция
Камера заднего вида
опция
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
640x360
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Китай
Устройство с дисплеем диагональю 3 и разрешением 640x360 Пикс оснащено слотом для карты памяти microSD, SDHC, SDXC объемом до 64 Гб. Для связи с ПК задействуются интерфейсы USB Type-A и micro USB. В комплектацию входят кабели USB/Micro-USB и для электроприкуривателя, микрофон и набор для установки. Вес изделия равен 113 г.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой
Теги товара: С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С выносной камерой
Теги товара: С Bluetooth, С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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