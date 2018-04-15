Строительный пылесос Karcher WD 2 V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 2 V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/влажная) желтый
Karcher WD 2 V-15/4/18 для уборки сухих и влажных загрязнений - аппарат начального уровня с контейнером 15 литров в модельном ряду многофункциональных пылесосов Karcher WD - простая, демократичная модель в улучшенном эргономичном дизайне корпуса. Энергоэффективный и в то же время мощный пылесос потребляет всего 1000 Вт, имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Выделенная зона на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса.
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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