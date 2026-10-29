Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 400 руб.
В наличии
Код товара: 707366
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44 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Количество ударов
0
Макс. энергия удара
1.9
Питание
аккумулятор
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
10
Высота, см
20.8
Длина, м
29.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х13
Вес, кг.
7.65
Описание товара Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Количество ударов
0
Макс. энергия удара
1.9
Питание
аккумулятор
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
10
Высота, см
20.8
Длина, м
29.6
Страна производитель
Китай
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 44400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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